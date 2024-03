Dimissioni Sarri, Giordano lo esalta: «Grandissimo gesto. Punterei sulla Coppa Italia per questo motivo»

Dimissioni Sarri, Bruno Giordano, ex Lazio, ha commentato il gesto dell’ormai ex tecnico biancoceleste: le dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Bruno Giordano ha commentato il momento della Lazio dopo le dimissioni di Sarri:

PAROLE – «Sarri, le cui dimissioni sono un gesto singolare, credo sia sempre lo stesso e alleni alla medesima maniera. Non è cambiato da un anno all’altro, ma la verità è che nel calcio la differenza la fanno i giocatori. Pochi calciatori in questa annata hanno reso secondo il loro livello, esprimendo in pieno le proprie potenzialità. Immobile? Andando avanti nel tempo, perdi smalto sotto porta e un po’ di sprint nei movimenti. In più psicologicamente quando non segni, soffri tantissimo: lo dico per esperienza. Milinkovic? Il club ha fatto investimenti importanti, spendendo soldi veri: nel complesso la rosa di quest’anno è più forte e profonda di quella precedente. Guendouzi è stato un grande acquisto, mentre Kamada mi ha deluso. Serve un filotto di vittorie. Punterei tutto sulla Coppa Italia: se elimini la Juve, poi hai la finale in casa davanti al tuo pubblico contro squadre di pari livello come Atalanta o Fiorentina. È la strada più semplice per tornare in Europa».