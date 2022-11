Dimissioni CdA Juve, Allegri chiama i suoi giocatori: ecco cosa gli ha chiesto

Dimissioni CdA Juve, Allegri chiama i suoi giocatori per rassicurarli, ribadendo gli obiettivi della squadra

La Gazzetta dello Sport racconta il retroscena sulle reazioni dei giocatori alla notizia delle dimissioni del CdA bianconero avvenute nella serata di lunedì scorso.

Grande lo choc in casa Juve. Allegri ha dovuto chiamare gran parte dei suoi calciatori, senatori in primis, per spiegare che per loro non sarebbe cambiato nulla: al rientro dopo la sosta l’obiettivo è sempre quello di tornare a vincere.