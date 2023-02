Diffidati Salernitana Lazio: chi rischia la squalifica in vista del successivo match di campionato con la Sampdoria

Tre diffidati in casa Lazio in occasione del match all’Arechi contro la Salernitana. Si tratta di Casale, Cataldi, Marusic che in caso di cartellino giallo saranno costretti a saltare il successivo match di campionato contro la Sampdoria. Bradaric e Vilhena sono invece a rischio squalifica tra i granata.