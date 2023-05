Diffidati Milan-Lazio, ecco chi rischia di saltare la partita col Lecce. Due giocatori biancocelesti dovranno fare particolare attenzione ai cartellini gialli

In occasione della super sfida contro il Milan di Pioli, la Lazio dovrà prestare particolare attenzione anche ai cartellini. Ecco i biancocelesti diffidati a rischio per la partita contro il Lecce:

non solo Cancellieri, anche Luis Alberto è entrato in diffida e con un cartellino giallo salterebbe il match dell’Olimpico contro il Lecce in programma venerdì 12 maggio alle 20.45.