Diffidati Lazio: quattro big a rischio per Venezia e derby

Diffidati Lazio: quattro big biancocelesti rischiano di saltare il Venezia o – ancora peggio – il derby del 20 marzo

Occhio al giallo! La Lazio sente il peso dei diffidati. Quattro big rischiano di saltare il match contro il Venezia del prossimo 14 marzo o – ancora peggio – il derby con la Roma in programma il 20 marzo.

Un cartellino giallo contro il Cagliari diventerebbe fatale per Marusic, Pedro, Luiz Felipe e Zaccagni. Quattro calciatori titolari che con una loro assenza complicherebbero i piani dell’allenatore. Qualche calcolo andrà fatto, ma Sarri difficilmente rinuncerà a uno di loro per la partita di sabato in Sardegna, così come contro la sfida ai lagunari.