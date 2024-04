Diffidati Lazio, un biancoceleste a rischio per il Verona! Di chi si tratta

Diffidati Lazio, c’è un calciatore biancoceleste a rischio per il prossimo match contro il Verona: ecco di chi si tratta

Vigilia di campionato per la Lazio, che domani sarà di scena in casa del Genoa per la 33esima giornata di questo campionato. Biancocelesti con un solo diffidato in squadra, ossia lo spagnolo Pedro.

L’attaccante deve evitare di farsi ammonire domani se non vuole saltare la prossima gara in programma contro il Verona, che dovrebbe giocarsi il prossimo 28 aprile.