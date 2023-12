Diffidati Lazio, un titolarissimo a rischio contro il Frosinone: di chi si tratta

Diffidati Lazio: in vista della sfida del 29 dicembre col Frosinone Mattia Zaccagni dovrà evitare il giallo per non saltare l’Udinese

Dopo la vittoria contro l’Empoli, la Lazio si prepara ad affrontare il Frosinone all’Olimpico.

Per la sfida contro la squadra di Di Francesco saranno due i calciatori diffidati: Zaccagni e Immobile. Se il capitano con ogni probabilità salterà la sfida per infortunio, l’esterno dovrà stare molto attento a non prendere un giallo che gli farebbe saltare la gara del 7 gennaio con l’Udinese.