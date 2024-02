Diffidati Lazio in Champions: ecco chi può saltare la sfida di ritorno contro il Bayern Monaco

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Lazio è pronta ad affrontare l’attesissima sfida che vale gli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco di Tuchel.

Match di andata in programma il 14 febbraio, con ovviamente vista anche sul ritorno, soprattutto per i giocatori diffidati: in casa biancoceleste a rischio squalifica troviamo Castellanos, Patric, Pedro, Guendouzi.