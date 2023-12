Diffidati Lazio-Cagliari: un big a rischio per il match col Verona

Diffidati Lazio Cagliari: chi è a rischio squalifica in vista del prossimo match di Serie A col Verona. Attenzione ai gialli!

Due diffidati in casa Lazio in vista del match in programma oggi all’Olimpico contro il Cagliari.

Si tratta del capitano Ciro Immobile e di Mattia Zaccagni (quest’ultimo però non a disposizione per infortunio). In caso di cartellino giallo il capitano biancoceleste salterà il prossimo match col Verona.