Diffidati Az Alkmaar-Lazio: addirittura cinque big a rischio per i quarti

Diffidati Az Alkmaar Lazio: addirittura cinque big a rischio per l’andata dei quarti di Conference League

La Lazio questa sera proverà a ribaltare il risultato dell’andata degli ottavi di finale di Conference League in casa dell’Az Alkmaar.

Diversi diffidati tra le fila biancocelesti: si tratta di Romagnoli, Patric, Zaccagni, Immobile (out per infortunio), Milinkovic-Savic che in caso di giallo saranno diffidati per l’eventuale gara di andata dei quarti di finale.