Ex Lazio, Simeone: «Mercato a gennaio? Abbiamo le idee chiare»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ed ex Lazio, ha parlato del possibile mercato di gennaio: le dichiarazioni

In conferenza stampa prima della sfida contro il Girona, Diego Simeone ha avvisato la Lazio:

«Non entro in queste situazioni, sono tante e spero che si arrivi alla scelta migliore per i giocatori e per la società. Vogliamo essere competitivi, vogliamo generare speranza perché senza quella non c’è vita. Parliamo sempre con la società delle necessità che abbiamo e di come migliorare quanto abbiamo».