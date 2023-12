Simeone preoccupato in vista della Lazio: «Si gioca troppo, io devo pensare a questo»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, si è detto preoccupato per la sfida di mercoledì in Champions contro la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone, tecnico dell‘Atletico Madrid, ha parlato così in vista della gara contro la Lazio:

«In realtà, si pensa in prima istanza alla partita più vicina. C’è una partita che si gioca ogni quattro giorni, ma noi giochiamo ogni tre giorni, con cinque partite in tredici giorni. Sarà un grande sforzo. Sappiamo che avremo bisogno di tutti ed è chiaro che dobbiamo giocare con tutto quello che mi passa per la testa man mano che le partite passano, pensando sempre a quella che stiamo per giocare. Questa settimana siamo concentrati a migliorare le cose che riteniamo di dover migliorare a livello difensivo e offensivo, non dalla sconfitta che abbiamo subito domenica scorsa. Vedo che la squadra sta lavorando bene e spero che questa domenica possa essere rappresentata in campo».