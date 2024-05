Diego Gonzalez ESALTA Immobile: «Ecco cosa significa averlo nello spogliatoio. Alla Lazio chiederò QUESTA cosa»

Diego Gonzalez ha elogiato il capitano della Lazio, Ciro Immobile, analizzando anche il proprio futuro: le dichiarazioni

Intervistato da Futbol Club, Diego Gonzalez ha dichiarato:

PAROLE – «È un lusso averlo nello stesso spogliatoio, una grande persona, una macchina da gol. Parlo molto con lui, per fortuna ho imparato presto a parlare l’italiano. Nazionale? Sogno far parte della nazionale per le Olimpiadi. Per un giocatore, rappresentare la propria selezione è sempre qualcosa di unico. Credo che sarà possibile avere un permesso dalla Lazio per andare alle Olimpiadi. Se sarò in lista, dovremo parlare e arrivare a un accordo per poter andare».