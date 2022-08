Hubner: «La Lazio può puntare a un posto in Champions»

Hubner ha analizzato quella che potrebbe essere la prossima stagione della Lazio, parlando dei possibili obiettivi

Hubner ha analizzato quella che potrebbe essere la prossima stagione della Lazio, parlando dei possibili obiettivi. Queste le parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

OBIETTIVI – «La Lazio c’è nella corsa alle posizioni europee. I biancocelesti hanno dei buoni giocatori, grazie anche al lavoro del direttore sportivo Tare, che acquista ottimi giocatori. Manca forse ancora qualcosa per puntare allo scudetto, ma il campo è il giudice supremo. I biancocelesti potranno fare molto bene dopo un anno con Sarri e probabilmente ora ci sono dei calciatori adatti al gioco del tecnico toscano. La Lazio per me può puntare alla Champions, soprattutto se Immobile siglasse i soliti gol e la difesa facesse bene».

PASSATO – «Nel mio passato mi è rimasto impresso un Brescia-Lazio, in cui abbiamo dominato, ma perdemmo uno a zero con un gol di Claudio Lopez».

SINGOLI – «Calciatori come Casale devono crescere dopo una maturazione in serie cadetta, ma bisogna dare tempo ai giovani. Pedro è un grandissimo giocatore, così come Luis Alberto e Felipe Anderson. In una squadra avere vari giocatori di alto livello per fare bene».