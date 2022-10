Zenga: «Provedel è davvero bravo. Per lui non era facile...»

Walter Zenga ha detto la sua sui portieri della Serie A, soffermandosi anche su Provedel. Queste le sue parole

Walter Zenga ha detto la sua sui portieri della Serie A, soffermandosi anche su Provedel. Queste le sue parole, arrivate sul suo profilo Tik Tok:

«Migliori portieri italiani? Al quinto posto metto Caprile del Bari. Mi ha impressionato da morire per presenza, attenzione e tutto il resto. Al quarto Carnesecchi della Cremonese. È ritornato e vedrete che sarà il portiere del futuro. Al terzo posto Provedel. Non è facile passare dallo Spezia alla Lazio e comportarsi in questa maniera. Bravissimo! Al secondo posto metto a pari merito Silvestri dell’Udinese, di esperienza e che sta dando tanto, e Meret, straordinario, nonostante l’ultimo errore che può capitare a tutti. Al primo posto Vicario dell’Empoli, portiere di assoluta affidabilità».