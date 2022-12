Zeman: «Io e Mihajlovic legati da una grande amicizia»

Zeman, alla presentazione del suo libro in quel di Palermo, ha voluto ricordare ancora una volta Sinisa Mihajlovic

«Con Sinisa avevamo un bel rapporto, un’amicizia particolare. Infatti quando era a Roma ci siamo visti spesso. E ora mi dispiace per le condizioni di salute di Gianluca Vialli e per tutti i malati. Lui è un rappresentante di un’era importante del calcio italiano. Parole Lotito? Dipende da chi le dice certe cose. Per esempio, appena apro la bocca io, vengono sempre fatte polemiche da parte di altri. Io non le faccio. Se parlo lo faccio per cercare di aiutare il calcio e lo sport».