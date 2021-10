Zauri: «La Fiorentina è una squadra che sa cosa vuole»

Zauri ha detto la sua in vista di Lazio-Fiorentina, in programma allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

Zauri ha detto la sua in vista di Lazio-Fiorentina, in programma allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lady Radio:

«La Lazio è una squadra temibile, con giocatori forti, ma la Fiorentina è una squadra che sa quello che vuole e come fare per ottenerlo. Ho avuto Venuti a Pescara, è un ragazzo che già allora aveva tutto per emergere, è affidabile. Mi piace anche Odriozola, troverà spazio. Biraghi? Per lui stesso discorso di Venuti, anche lui l’ho conosciuto a Pescara, è uno che lavora forte, non è capitano per caso. Vlahovic? La Fiorentina ha in mano un patrimonio e rischia di vederlo scivolare via. Da ex giocatore capisco lui, da tecnico capisco la società. Ora che siamo arrivati a questo punto, non c’è via d’uscita. Si doveva cercare di non arrivarci».