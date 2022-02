Vieri: «Allenamenti? Sarri non può dire certe cose»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante della Lazio Vieri ha attaccato duramente l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate durante una puntata della BoboTv:

«Sarri ha detto che ora finalmente si possono allenare. Non le voglio sentire queste c******. Perché allora vai ad allenare in serie B o C. La Lazio deve fare la Champions o l’Europa League ogni anno. Non si possono dire queste robe».