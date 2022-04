Vavro: «Ho fatto capire alla Lazio che non ho intenzione di tornare»

Vavro ha fatto chiarezza su quello che sarà il suo futuro, che appare comunque lontano dalla Lazio. Queste le sue parole

Vavro ha fatto chiarezza su quello che sarà il suo futuro, che appare comunque lontano dalla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tipsbladet:

«Voglio rimanere al Copenhagen. In questo momento mi sto concentrando sulle ultime nove partite della stagione, ma poi vorrò restare per uno o due anni. O addirittura per il resto della mia carriera. Ho detto chiaramente alla Lazio che non voglio tornare. Mi lasceranno andare? Questa è una domanda che dovete fare al mio agente. In questo momento comunque sono concentrato a vincere il campionato e questa è una motivazione enorme per me. È un trofeo che dobbiamo vincere per la città e per i tifosi».