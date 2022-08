Tosatti: «Con la Samp mi aspetto turnover. E Luis Alberto...»

Tosatti ha analizzato Sampdoria-Lazio, sfida in programma domani alle ore 18,30. Queste le sue dichiarazioni

Tosatti ha analizzato Sampdoria-Lazio, sfida in programma domani alle ore 18,30. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Il mister è stato chiaro dopo l’Inter: bisognerà far attenzione alle trappole, perché i giocatori blucerchiati vogliono riscattarsi. La Samp non sta vivendo un momento facile. Noi abbiamo a favore i giorni di riposo e sicuramente qualcosa di nuovo. Turnover? Sarri ha detto di valutare le condizioni dei suoi giocatori giorno per giorno. Penso che metterà tutti alla prova e magari potremo vedere qualche sorpresa. La Lazio mi è sembrata più brillante delle avversarie sotto l’aspetto fisico. Penso possa fare un turnover a partita in corso se il risultato sia ampiamente chiuso. Non è detto che non vedremo Cancellieri come vice Immobile, ma potrebbe essere anche l’occasione per Maximiano per tornare tra i titolari. Ciro riesce a dare una mano alla squadra fino alla fine ed è unico per questo. Uno che ti segna 40 gol a stagione è impossibile lasciarlo fuori in Europa, soprattutto nelle prime partite dell’Europa League. Ci siamo spaventati del pareggio a Torino, ma la squadra ha giocato come voleva Sarri. Luis Alberto lo inserirei a partita in corso, perché secondo me è più impattante».