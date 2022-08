Tosatti: «Sorpreso dal rosso a Maximiano. E su Immobile...»

Tosatti ha fatto il punto della situazione di casa Lazio, dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna di domenica

Tosatti ha fatto il punto della situazione di casa Lazio, dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna di domenica. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

ESPULSIONE MAXIMIANO – «Il campo era bagnato, forse è scivolato. Lì per lì non se ne è accorto nessuno, ha protestato solo Arnautovic. Non pensavo venisse espulso, è stato sfortunato. Comunque è stato meglio che sia successo in quel momento, perchè Provedel era già pronto.»

PARTITA – «Zaccagni e Felipe Anderson Hanno faticato tanto. La squadra ha reagito bene nella difficoltà, mentre il Bologna ha creato poche occasioni, se non nell’episodio del rigore. Vedere i ragazzi con velocità doppia rispetto ai difensori del avversari è stato impressionante ed è giusto che Sarri si sia affidato alle sue certezze dando meno spazio ai nuovi. Serviva verticalizzare, cosa che faceva soffrire la squadra di Mihajlovic».

IMMOBILE – «Stiamo parlando di un attaccante totale, gioca a tutto campo, è sempre più leader della squadra».