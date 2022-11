Tiago Pinto: «Arrivare davanti alla Lazio? Conta vincere»

Il dg della Roma Tiago Pinto ha risposto a una domanda un po’ particolare al Foreigner Correspondents Club of Japan

La Roma è in tournéè in Giappone. E il dg della squadra giallorosso Tiago Pinto ha risposto a una domanda un po’ particolare al Foreigner Correspondents Club of Japan. Queste le sue parole:

«Una domanda molto romana: è più importante vincere il campionato o finire sopra la Lazio? Per me è molto più importante vincere il campionato, la cosa più importante è vincere titoli».