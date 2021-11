Terim: «Lokomotiv-Lazio? Ecco cosa mi aspetto»

L’allenatore del Galatasaray Fatih Terim sarà inevitabilmente uno spettatore interessato di Lokomotiv Mosca-Lazio

La sfida del suo Galatasaray contro il Marsiglia potrebbe già essere in gran parte decisiva., ma per Fatih Terim è impossibile non pensare anche a Lokomotiv Mosca-Lazio. E il tecnico turco, come riportato da FotoMac. ne ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: «Domani sarà dura, ma dobbiamo prendere il controllo. Se dovessimo pareggiare e la Lazio vincesse in Russia si ripartirebbe da zero. Insomma, può ancora succedere di tutto.- Per noi sarebbe importantissimo arrivare primi».