Tare: «Molto emozionato per questa bella iniziativa»

Anche il direttore sportivo Igli Tare ha parlato all’iniziativa che è stata presentata oggi al Vaticano. Queste le sue parole:

«Sono molto emozionato. Per noi è un grande onore far parte di questa iniziativa, la nostra Società è sempre in prima linea per lottare al fianco delle persone che hanno poche possibilità. Sono un ambasciatore di questo movimento perché provengo da un paese che ha vissuto grande difficoltà anche nell’essere accettati nella nostra realtà. Quando abbiamo saputo che avremmo fatto parte di questa iniziativa siamo stati tutti subito entusiasti: possiamo dare tanto al mondo intero».