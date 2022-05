Tacopina: «Mourinho? Si lamenta sempre, ma...»

Il patron della Spal Joe Tacopina ha voluto criticare Mourinho. Queste le parole del numero uno degli emiliani

«Io cerco di essere politicamente corretto. Preferisco tutta la vita Alessio Dionisi, che è stato con me a Venezia e ora è al Sassuolo. Mourinho? Io so che ha fatto cose fantastiche cento anni fa, ma non so quanto abbia vinto nell’ultimo decennio. E non è solo quello. io so che è un buon allenatore, ma non lo apprezzo, perché è una persona che quando le cose non vanno bene dice che la squadra non è abbastanza forte o che il club non ha comprato abbastanza giocatori, o che gli arbitri vanno contro la Roma. Non si guarda mai allo specchio. Se ti chiami lo Special One, magari ogni tanto devi fare una verifica. Io non lo conosco di persona, ma semplicemente non è l’allenatore che fa per me».