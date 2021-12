Tacchinardi: «Sarri merita la piena sufficienza»

Tacchinardi ha detto la sua sulla prima parte di stagione della Lazio targata Maurizio Sarri. Queste le sue parole

Tacchinardi ha detto la sua sulla prima parte di stagione della Lazio targata Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio, dove ha dato i voti ai singoli allenatori:

«Ad Allegri e Sarri do 6, a Mourinho 5.5, appena sotto alla sufficienza. Mourinho non è stato preso per un discorso tattico, perché non lo è mai stato da questo punto di vista. Sarri, per la squadra che ha, è in linea»