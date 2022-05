Tacchinardi: «Milinkovic perfetto per la Juve, ma...»

Tacchinardi ha parlato di futuro di Sergej Milinkovic, che, tra le altre, è stato accostato anche alla Juventus. Queste le sue parole

Tacchinardi ha parlato di futuro di Sergej Milinkovic, che, tra le altre, è stato accostato anche alla Juventus. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Se la Juve giocasse a tre in mezzo al campo io mi prenderei Milinkovic, mentre se si giocasse a due Pogba. Allegri non si capisce come vuole giocare e quindi è questo quello che mi chiedo»