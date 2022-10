Lazio Midtjyllland, Sviatchenko: «Biancocelesti molto forti, ma noi...»

Il capitano del Midtjylland Sviatchenko ha parlato della sfida con la Lazio in programma oggi allo stadio Olimpico

Il capitano del Midtjylland Sviatchenko ha parlato della sfida con la Lazio in programma oggi allo stadio Olimpico. Queste le parole del giocatore dei danesi, riportata da Tipsbladet:

«La partita d’andata? È stata una serata magica, battere una squadra italiana e segnare cinque gol risuona all’esterno e crea rispetto per la nostra squadra. Abbiamo giocato una di quelle partite che si giocano raramente. Tutto è andato per il verso giusto, loro non c’erano mentalmente e fisicamente. Abbiamo segnato i gol nei momenti giusti. Per loro è andata completamente male. Non può accadere di nuovo. Saremo sotto pressione. Spero che riusciremo a sopportare la pressione, soprattutto nei primi 15-20 minuti. È classico che vogliano attaccare e chiudere rapidamente la partita. Dobbiamo resistere agli assalti che spesso si verificano nelle partite importanti. Dobbiamo essere intelligenti nel nostro pressing. Siamo stati bravi a farlo a Herning. La Lazio è una squadra forte e la loro striscia di risultati positivi lo dimostra. Ma anche noi non perdiamo da 10 partite».