Strakosha: «Sto migliorando nel gioco con i piedi. E su Sarri....»

Strakosha ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna: queste le dichiarazioni del giocatore dei biancocelesti

DIFESA- «Dobbiamo fare i complimenti a tutti, perché stiamo lavorando bene sul piano difensivo. Non dipende solo da me ma da tutta la squadra. Abbiamo avuto delle difficoltà, adesso abbiamo ritrovato un po’ di serenità e dobbiamo continuare così per arrivare fino in fondo al campionato».

CAMBIAMENTI – «Ci è voluto tempo per capire cosa voleva il mister. Ora i movimenti stanno diventando automatici. Prima andavamo in difficoltà, mentre ora siamo sul pezzo. Quindi subiamo meno».

MIGLIORAMENTI – «Più giochi e più prendi fiducia. Questa squadra ha grandi giocatori. Sto ritrovando ritmo e sto migliorando nel gioco con i piedi».

PORTO – «Troveremo uno stadio caldo e sappiamo che non sarà per nulla facile. Noi dovremo dare il massimo e cercare di fare risultato».

AVVERSARIO – «Abbiamo reagito bene e difeso bene, visto il loro buon avvio nella ripresa. Sapevamo comunque che c’era da soffrire».

EUROPA – «Ogni volta che scendo in campo voglio vincere. Non possiamo scegliere. Noi vogliamo proseguire in Europa League e puntiamo a ottenere il massimo.».