Il ct della Serbia Stojkovic: «Vedrei bene Milinkovic alla Juve»

Il ct della Serbia Stojkovic ha parlato, in una lunga intervista concessa a Tuttosport, del futuro di Sergej Milinkovic. Queste le sue parole

«Io lo vedrei bene alla Juventus, soprattutto perché in bianconero gioca Dusan Vlahovic. Sarebbe più facile anche per me, visto che mi basterebbe seguire una sola partita per vederli entrambi. A parte le battute, Sergej è un giocatore perfetto per la squadra di Allegri. Io guardo tutte le partite della Juventus e un centrocampista come Milinkovic manca. Sergej ha fisico, assist, gol e conosce bene il campionato italiano. Poi ovviamente contano le intenzioni di Agnelli e Lotito».