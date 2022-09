Spalletti: «Con la Lazio avrei voluto il terzo gol»

Alla vigilia del match di Champions con il Liverpool, Spalletti ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla sfida con la Lazio

Alla vigilia del match di Champions con il Liverpool, Spalletti ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla sfida con la Lazio. Queste le sue parole:

«Firmare per un pareggio? Credo che sarebbe un limitare ciò che abbiamo visto. Infatti anche la Lazio sappiamo che calcio gioca e che giocatori ha, ma siamo andati lì per vincere su un campo non facile. Si torna in Champions e troviamo squadre più rappresentative, ma non bisogna andare in campo con l’idea di prendere i complimenti, ma con l’idea di vincere. Ed è questo è il segnale, come sul 2-1 a Roma inserendo due giocatori offensivi per andare a fare il terzo».