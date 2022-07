Soriano: «Lazio interessata a me? Solo chiacchiere»

Soriano ha fatto chiarezza sulle voci di un interesse della Lazio, di cui si è parlato in più di un’occasione negli scorsi anni

Soriano ha fatto chiarezza sulle voci di un interesse della Lazio, di cui si è parlato in più di un’occasione negli scorsi anni. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Giocare in una big? Quando ero alla Samp, Sinisa Mihajlovic avrebbe voluto portarmi al Milan. Poi so che mi cercò il Napoli e, in questo periodo a Bologna, sentii chiacchiere sulla Lazio».