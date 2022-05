Lazio, il preparatore Ranzato: «Il gol di Milinkovic è per tutti» – FOTO

Il preparatore atletico della Lazio Davide Ranzato ha mostrato tutta la sua gioia per il gol di Milinkovic in Juve Lazio

«Qui c’è tutta la squadra partita dal ritiro l’anno scorso, qui c’è chi non c’era per infortunio… qui ci sono tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte ma sono indispensabili per raggiungere questo», queste le parole del fitness coach.

Una sua storia Instagram è stata poi comunque condivisa da alcuni calciatori biancocelesti, tra cui Mattia Zaccagni.