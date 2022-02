Sconcerti: «Per la Lazio il quarto posto sarebbe un miracolo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sconcerti ha fatto il punto sulla lotta per il quarto posto, che vede coinvolta anche la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Sono stupito di una cosa di Allegri. Che si salva la stagione arrivando quarti. Così si salveranno le casse della Juve ma non la stagione della Juventus. Può essere un miracolo per la Roma, la Lazio, la Fiorentina, non per la Juve».