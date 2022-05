Sconcerti: «Milinkovic? Ci sta che voglia andare via»

Sconcerti ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkovic. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Io non so quale sia il programma della Lazio ma sinceramente non capisco questa grandissima polemica sulla situazione contrattuale. Quasi tutti hanno calciatori in scadenza, su venticinque calciatori è normale che ce ne siano almeno cinque in scadenza. Milinkovic ci può stare abbia voglia di cambiare aria e vendendolo puoi comunque comprare per più ruoli. Mi sembra che la Lazio anzi abbia una situazione interessante. L’importante è che sia la società a gestire la situazione e non il caso».