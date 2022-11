Sconcerti: «La rosa della Lazio è troppo corta. E Sarri...»

Sconcerti ha analizzato l’eliminazione dalla Lazio dall’Europa League e anche alcune dichiarazioni di Sarri

Sconcerti ha analizzato l’eliminazione dalla Lazio dall’Europa League e anche alcune dichiarazioni di Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«La Lazio ha snobbato il girone? Ha sbagliato tre gol a porta vuota con il Feyenoord. Ma se avessero snobbato sarebbe peggio. In generale la Lazio ha una rosa troppo corta. Quando escono alcuni giocatori, la squadra fa un passo indietro. La Lazio si mette nelle condizioni di non avere continuità, perché è una squadra corta che si basa su 2-3 giocatori insostituibili. Il messaggio di Sarri? Non è un bel messaggio, ma lui è questo. Anzi è quasi orgoglioso di essere un po’ sgarbato, ma sincero. Certamente danneggia la Lazio in qualche modo, non aiuta. Ma Sarri è questo, prendere o lasciare».