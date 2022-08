Sarri: «Milinkovic è un po' in ritardo. E Luis Alberto...»

Nella conferenza pre Lazio-Bologna, Maurizio Sarri ha affrontato anche le questioni legate a Luis Alberto e Milinkovic

«Milinkovic? Lo vedo un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico, ma è normale per uno con la sua stazza. Per un paio di partite dovremmo accompagnarlo, ma poi sarà lui ad accompagnare la squadra. Luis Alberto? I primi allenamenti dopo lo stop non è stato benissimo. Ha avuto una settimana un po’ complicata. Il resto lo sapete. Lui mi ha comunicato il desiderio di tornare in Spagna. Sicuramente è stato in parte condizionato da questo retropensiero. La società si è resa disponibile, ma non ci sono state le possibilità. Io comunque negli ultimi giorni l’ho visto concentrato»».