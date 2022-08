Sarri sui tifosi: «I laziali sono meglio di come vengono descritti»

Sarri, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, ha parlato anche dei tifosi della Lazio

«Sono contento della risposta dei tifosi e speriamo di ripagarli. Il popolo laziale è molto migliore di come viene descritto in giro per l’Italia. Mi conforta il fatto che ritroveremo lo stadio che avevamo lasciato con il Verona».