Sarri: «Impossibile avere la rosa al completo in ritiro. Su Carnesecchi...»

Maurizio Sarri rompe il silenzio e analizza la situazione in casa Lazio, soffermandosi ovviamente sul calciomercato. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport e Rai Sport:

RITIRO – «Nel calcio moderno partire con la rosa al completo è impossibile. Il motivo? Un anno c’è la Nations League, un anno gli Europei, un anno i Mondiali. Solitamente fai il ritiro con dieci giocatori e dieci Primavera e poi il resto arriva sempre in corsa. Sarebbe bello avere tutti dall’inizio, ma non lo può fare quasi nessuno».

MERCATO – «Marcos Antonio? Stiamo parlando di un ragazzo giovane. Per noi si è aperta questa possibilità di poterlo prendere, purtroppo anche per situazioni anche molto spiacevoli. Noi avevamo un giocatore in quel ruolo di 35 anni in scadenza e quindi abbiamo pensato a questa soluzione. Ora lui deve ambientarsi al calcio italiano. Sicuramente gli servirà qualche mese, ma lo aspettiamo volentieri. Pur essendo giovane, ha già due anni di esperienza in Champions. Io penso possa farci comodo. Carnesecchi? Questo è un problema del direttore sportivo e della società, vediamo quello che sceglieranno alla fine. Io quello che dovevo dire l’ho già detto».