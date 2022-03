Sacchi: «Mancini ha fatto un miracolo, ma...»

Arrigo Sacchi ha parlato di Nazionale, vista la vicinanza con gli spareggi che vedranno impegnati gli azzurri di Mancini

«Mancini ha fatto un capolavoro, ma poi doveva cambiare qualcosa. Come diceva l’economista e saggista Peter Drucker: “Se una cosa funziona, correggila”. Dopo la vittoria agli Europei, è mancata l’attitudine alla vittoria. Non erano abituati a vincere e a gestire il successo, che porta responsabilità e alza le difficoltà. Per quello credo che dopo il successo di Londra fosse necessario cambiare qualcosa».