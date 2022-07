Italia femminile, Sabatino: «Con il Belgio dovremmo dare il meglio»

Sabatino ha parlato in vista di Italia-Belgio, match decisivo per il cammino dell’Italia negli Europei femminili

Sabatino ha parlato in vista di Italia-Belgio, match decisivo per il cammino dell’Italia negli Europei femminili. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dell’Uefa:

«Noi per passare il turno dobbiamo fare quattro punti. Contro il Belgio è una gara decisiva, ma poi dipende anche dalla Francia. Noi non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare a vincere. Il Belgio va affrontato da Italia. Ancora non ci siamo espresse come sappiamo. Ci è mancata determinazione, cattiveria, voglia di dimostrare a tutti che l’Italia c’è, che finora ci siamo meritate le cose sul campo».