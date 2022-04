Sabatini non ci sta: «Ho visto cose che non mi piacciono. E se Mourinho...»

Sabatini non ci sta per alcune cose viste durante Roma-Salernitana. Queste le sue parole nel post partita della sfida

Sabatini non ci sta per alcune cose viste durante Roma-Salernitana. Queste le sue parole nel post partita della sfida, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Con tutto il rispetto per la Roma, devo dire che io assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo Ed è un qualcosa di inacettabile. A ogni decisione arbitrale vanno tutti in campo dalla panchina. Gli arbitri si sentono condizionati. C’era un calcio di rigore per noi e non vanno nemmeno a vederlo. So di poter perdere a Roma, ma non così. Mourinho? Dirà che non ho vinto 25 trofei come lui, ma a me non importa. Io sono una persona seria».