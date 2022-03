Rrahmani è tornato sulla vittoria del Napoli sul campo della Lazio, parlando poi del sogno scudetto. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo diverse squadre per la vittoria dello scudetto. Vogliamo provare a realizzare un sogno, ma sarà una battaglia fino alla fine».