Rodia: «Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del Lazio Lab»

Oggi in quel di Formello è stato presentato il Lazio Lab. A prendere la parola è stato anche il professor Rodia. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

«La piscina e il lavoro in acqua è estremamente importante. Qui si svolge il recupero nelle prime fasi dell’infortunio per creare la stabilizzazione dell’infortunio e per iniziare i meccanismi di ripresa. Poi chiaramente ha anche una sua valenza per tenere tonica la muscolatura dell’atleta. Lazio Lab? La soddisfazione è tanta, ma non è merito mio, perché non investo economicamente. Il mio è un contributo come risorsa umana con la professionalità e l’aiuto anche dei miei collaboratori. Queste strutture sono l’orgoglio della società e sono dovute al merito del presidente, che ha creduto e continua a investire in questo».