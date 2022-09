Pulcini: «Lavorare al Lazio Lab è un sogno che si realizza»

Ivo Pulcini, direttore dello staff sanitario della Lazio, ha parlato del progetto Lazio Lab, che è stato presentato oggi

CRESCITA – «Quasi un sogno per un medico lavorare qui. Abbiamo 17 medici in grado di curare qualsiasi infortunio. Da quando sono il direttore sanitario ho visto sempre crescere questa struttura, che è una delle più invidiate d’europa. Il presidente mira ad avere sempre il primo della classe e la Lazio è stata la prima in Serie A ad organizzare corsi con uso di defibrillatore, mettendo in condizione i calciatori con un tesserino rilasciato di essere legittimati ad intervenire in 95 paesi del mondo».

LAVORO – «Ciascun giocatore viene visto ogni giorno, quando entra dalla porta capisci se zoppica o è nervoso. Poi se vediamo che arriva in ritardo, si veste e va in campo non è da vero professionista, perché prima dell’allenamento si va in palestra per fare riscaldamento e poi si va in campo. A fine gara anche bisogna fare defaticamento, così l’atleta è pronto poi per tornare in campo il giorno dopo».