Ristovski: «Cabral ha grandissime qualità»

Ristovski, capitano della Macedonia ed ex Sporting Lisbona, ha parlato di Cabral e delle sue qualità. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

«Jovane ha grandi potenzialità fisiche e tecniche. Lui ha una forza incredibile. Non so come hanno fatto a lasciarlo andare. Davvero è un qualcosa che mi stupisce. La Lazio però ha fatto un grande colpo. Non è un centravanti, ma un esterno d’attacco».