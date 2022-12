Superlega, Reichart: «Credo che sia ancora possibile»

Reichart, CEO della Superlega, ha voluto dire la sua dopo il parere dell’avvocato UE sul contenzioso Fifa-Uefa

Questo il comunicato:

«L’opinione dell’avvocato generale è un passo in un caso in corso, e siamo soddisfatti del riconoscimento del diritto di terzi a organizzare competizioni paneuropee per club. L’avvocato generale ha chiarito che la UEFA ha una posizione monopolistica che comporta importanti responsabilità per consentire a terzi di agire liberamente sul mercato. Tuttavia, crediamo ai 15 giudici della Grande Camera a cui è affidata la responsabilità di esaminare questo caso che andranno sostanzialmente oltre e offriranno l’opportunità che i club gestiscano il proprio destino in Europa».