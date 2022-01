Pulcini:«Caso tamponi? Accuse infondate» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pulcini, direttore sanitario della Lazio, è tornato a parlare del caso tamponi. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate sul suo profilo Instagram:

«Ciro Immobile era negativo contro il Torino e non era sottoposto a nessun provvedimento restrittivo da parte dell’ASL. Lo dice la scienza con tre tamponi molecolari e un sierologico negativi, a fronte di un tampone dubbio positivo, e quindi non infettante al 95%, alle 9 del 26 ottobre e negativo dopo mezz’ora. Mentre altri giocatori, dubbi positivi come lui la stessa mattina, controllati dopo due giorni e trovati negativi, sono partiti con la squadra (es Perea, Hoedt). Se l’accusa è infondata, e senza prove, la condanna non può essere giusta».

Insomma, quello del medico è stato un vero e proprio sfogo.