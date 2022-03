Piscedda sul derby: «Lazio mai in partita e incapace di reagire»

Piscedda è tornato sul derby di domenica, persa malamente dalla Lazio contro la Roma. Queste le sue parole

Piscedda è tornato sul derby di domenica, persa malamente dalla Lazio contro la Roma. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw:

«Il derby è particolare e se sei colpito a freddo fatichi a riprenderti. La squadra di Sarri non è mai entrata in partita. Questa è una gara che se non hai il coraggio di interpretarla ci rimetti le penne. La Roma ha strameritato per come l’ha interpretata. La Lazio ha calciatori che in quel contesto evidentemente non hanno saputo reagire. La cosa grave è questa, perché si può anche perdere però poi non deve mai mancare la rabbia agonistica. Secondo me non è stato un problema di approccio, ma di maggiori motivazioni dell’avversario. La Lazio ha sicuramente dei limiti. Infatti quando incontra una squadra abbordabile vince, ma quando si trova di fronte squadre dello stesso livello, che hanno in più la fisicità, sorgono difficoltà e problemi».