Piscedda: «La Lazio mi è piaciuta nel primo tempo. E Romero...»

Piscedda ha analizzato il pesante ko della Lazio, arrivato ieri sul campo del Feyeenord. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«La cosa che non mi è piaciuta è il ragazzino Luka Romero, che neanche in parrocchia dovrebbe fare quel gesto. La Lazio ha giocato un buonissimo primo tempo, lasciando la partita in bilico. Sfortuna, incertezza da parte del portiere e la gara ha preso una piega diversa. Sento giudizi molto umorali, ma la Lazio ha giocato un buon primo tempo e ha peccato di precisione, non trovando il gol. Arriva terza per i 5 gol presi in Danimarca. In Europa hai preso i gol che non hai rimediato in campionato. Me la prendo sempre con i giocatori più forti e che guadagnano di più. Milinkovic, Zaccagni e gli altri dovevano emergere ieri, prendere per mano gli altri. Ieri hanno passeggiato. Anderson ha fatto un ottima gara, ma ripeto, mi aspetto di più da Sergej».